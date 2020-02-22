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Война на Донбассе: на мине подорвался украинский боец

22 февраля, 20:04

С начала суток оккупанты устроили семь обстрелов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский воин получил ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщили в штабе ООС.

"Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь", – сообщили военные.

Кроме того, с начала суток 22 февраля оккупанты семь раз нарушали режим тишины, в том числе применяя тяжелые вооружения – минометы калибра 120 мм (под Новомихайловкой) и калибра 82 мм (под Крымским и Новолуганским).

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Также вражеские обстрелы были зафиксированы возле Марьинки, Старогнатовки и Красногоровки.

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Напомним, что в ночь 22 февраля оккупанты попытались прорваться через позиции ВСУ. Диверсанты под прикрытием огня подошли к украинским укреплениям и попробовали их захватить, однако получили жесткий отпор и сбежали, бросив на поле боя погибшего.

Стоит напомнить также о том, что ранним утром 18 февраля оккупанты провели массированные обстрелы позиций украинской армии в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

Президент Владимир Зеленский сделал заявлениеоб атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс ВСУ мина потери обстрелы подрыв ООС

Источник: Сегодня

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