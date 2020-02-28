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Война на Донбассе: названо имя погибшего бойца 93-й бригады

28 февраля, 20:33

Руслан Ровик

Боец 93-й бригады, уроженец Луганской области, погиб от пули снайпера

В 93-й бригаде "Холодный Яр" назвали имя бойца, который накануне погиб в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как стало известно, бригада потеряла главного сержанта взвода Владимира Федченко с позывным "Фед" – его сразила пуля вражеского снайпера, которого оккупанты прикрывали огнем из стрелкового оружия.

"Владимир родился 5 мая 1979 года в селе Нещеретово Луганской области. Имел среднее профессионально-техническое образование. В 93 бригаду "Холодный Яр" пришел в декабре 2016 года, коли подразделение воевало на том же направлении. Имел опыт участия в боевых действиях и раньше", – говорится в сообщении.

В составе бригады воин принимал участие в обороне Старогнатовки и Авдеевки.

"Это был человек, на котором держалась рота, опора роты. Он был опытным, три с половиной года в нашем подразделении. Командиры ему доверяли. Очень хороший дядька. Он был за людей, всегда тянул за своих", - рассказали про "Феда" его братья по оружию.

С гибелью воина осиротели четверо детей: взрослая дочь и трое сыновей, двое из которых еще учатся в школе, третий – студент.

Похороны бойца состоятся 29 февраля, в Нещеретово, родном селе Владимира. Церемония прощания начнется в 13:00.

Напомним, ранее в городе Шостка Сумской области простились с воином, который погиб на Донбассе, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Напомним, что 27 февраля на Донбассе под вражескими обстрелами погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще один был ранен.

За день до этого, 26 февраля, ВСУ также понесли потери – в день, когда погиб Дмитрий Гринь, были ранены еще двое украинских бойцов.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс ВСУ Холодный Яр 93 бригада потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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