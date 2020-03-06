Война на Донбассе: оккупанты устроили четыре обстрела, ВСУ понесли потери

Один воин ранен под обстрелами, еще четверо подорвались на мине

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 6 марта в результате оккупанты устроили четыре обстрела, в результате которых один украинский воин получил ранения.

Как сообщили в штабе ООС, позиции Вооруженных сил Украины попадали под огонь запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- под Авдеевкой из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия,

- дважды в районе Песок боевики вели огонь из 120-мм миномета, выпустили 12 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован один обстрел украинских позиций – под Зайцево из миномета калибра 82 мм враг выпустил шесть мин, сделал четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате подрыва боевой машины пехоты один украинский воин погиб, еще трое бойцов получили ранения.

Стоит добавить также, что 5 марта оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, трое бойцов были ранены. Перед этим, 4 марта, боевики шесть раз обстреливали позиции украинцев – четверо воинов были ранены.

А3 марта произошло семь вражеских обстрелов. В тот день один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро были ранены.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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