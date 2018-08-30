Война на Донбассе: с начала боевых действий на минах погибли более 20 детей

Сегодня, 15:30

В целом в результате подрывов на минах погибли 482 человека

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

На Донбассе с начала боевых действий в результате подрывов на минах и других взрывоопасных предметах погибли по меньшей мере 482 человека, в том числе 21 ребенок.

Об этом на брифинге сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров.

Полковник отметил, что в общем от мин и взрывоопасных предметов пострадали 1858 человек, из которых погибшими считаются 482 человека. Эти данные, по словам Комиссарова, являются приблизительными и не окончательными, поскольку информация за 2014 год "требует уточнений".

Напомним, несмотря на второй день "школьного" перемирия, противник и не собирался прекращать обстрелы. 29 августа боевики 18 раз атаковали позиции украинской армии.

А 28 августа, накануне нового перемирия, ситуация на фронте была более напряженной – боевики на Донбассе ударили из танков и артиллерии. Однако украинские военные не остались в долгу и дали хорошую "ответку", уничтожив троих бойцов противника. 
Россия, война, дети, Донбасс, погибшие, мины, подрыв

Вы сейчас просматриваете новость "Война на Донбассе: с начала боевых действий на минах погибли более 20 детей". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Последствия боев за Иловайск (2014 год). Фото: архив

Муженко: Войска РФ под Иловайском могли сдержать, нужно было продержаться несколько дней

Сегодня, 13:37

Генерал рассказал, какое количество украинских войск было в Иловайске и что нужно было делать против россиян

Донбасс

Российские командиры покрывают преступников. Фото: архив

Как военные РФ на Донбассе скрывают свои преступления: разведка сообщила любопытные детали

Вчера, 15:01

Российские командиры получили еще больше власти в ОРДЛО и решили прикрыть преступников из своих подразделений
Загрузка...

Украина

Российские войска. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Сколько войск Россия бросила на Иловайск в 2014 году: в ГПУ озвучили цифры

Вчера, 18:32

На границе стояло ужасающее количество войск, готовых вторгнуться в Украину по всем фронтам

Украина

Фото: архив

Новые доказательства финансирования Россией боевиков на Донбассе: ГПУ показала фото

Вчера, 13:45

У Киева появляется все больше доказательств причастности России к войне на востоке Украины
Загрузка...