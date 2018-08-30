Война на Донбассе: с начала боевых действий на минах погибли более 20 детей
В целом в результате подрывов на минах погибли 482 человека
На Донбассе с начала боевых действий в результате подрывов на минах и других взрывоопасных предметах погибли по меньшей мере 482 человека, в том числе 21 ребенок.
Об этом на брифинге сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров.
Полковник отметил, что в общем от мин и взрывоопасных предметов пострадали 1858 человек, из которых погибшими считаются 482 человека. Эти данные, по словам Комиссарова, являются приблизительными и не окончательными, поскольку информация за 2014 год "требует уточнений".
Напомним, несмотря на второй день "школьного" перемирия, противник и не собирался прекращать обстрелы. 29 августа боевики 18 раз атаковали позиции украинской армии.
А 28 августа, накануне нового перемирия, ситуация на фронте была более напряженной – боевики на Донбассе ударили из танков и артиллерии. Однако украинские военные не остались в долгу и дали хорошую "ответку", уничтожив троих бойцов противника.
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