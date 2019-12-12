Война на Донбассе: стало известно число погибших с начала года мирных жителей

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С начала 2019 года жертвами развязанного Россией конфликта на Донбассе стали 26 мирных жителей. Об этом сообщила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"Общее число жертв из числа мирного населения в 2019 году достигло по состоянию на 15 ноября 26 человек, 130 человек были ранены", – рассказала она.

Богнер отметила, что с середины апреля 2014 года на Донбассе были убиты как минимум 3344 мирных жителей.

А тем временем на Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы. Только за минувшие сутки, 11 декабря, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Что происходит на передовой и какая там обстановка – смотрите также в сюжете.

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