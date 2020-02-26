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Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца (фото)

26 февраля, 14:12

Дмитрий Гринь родом из Шостки

В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе погиб украинский военнослужащий Дмитрий Гринь, житель города Шостки, Сумской области. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Николай Нога.

"Сегодня Шостка потерпела еще одну потерю – на фронте героически погиб житель нашего города Дмитрий Гринь, 1992 года рождения", – сообщил Нога.

По его словам, после окончание школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения.

"Дмитрий Владимирович погиб во время выполнения боевой задачи в районе проведения ООС. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокое сочувствие семье Дмитрия и всем, кто его знал", – отметил мэр Шостки.

Также, как стало известно, Дмитрий служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде.

Ранее на фронте погиб еще один житель Шостки Антон Хоба – он скончался от ранений, полученных во время обстрела наемниками РФ.

Как сообщал сайт "Сегодня", на Донбассе боевики снова бьют из запрещенного оружия. По данным Минобороны, все обстрелы первой половины 26 февраля пришлись на Донецкое направление. Так, в районе Марьинки российско-оккупационные войска с 6 утра за 35 минут выпустили 11 мин 120-го калибра, а также осуществили восемь выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. Еще один раз на этом участке фронта оккупанты открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета после 9:00.

Всего за прошлые сутки, 25 февраля, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

А ранее диверсанты снова пробовали прорвать линию столкновения вблизи Новотошковского. Подробнее – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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