Война на Донбассе: стало известно, сколько бойцов погибли с начала года

Сегодня, 15:04

Боевики продолжают нарушать минские договоренности

Фото: архив
Фото: архив

На Донбассе в результате боевых действий с начала текущего года погибли почти 80 украинских военнослужащих. Об этом рассказал генерал-лейтенант Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Кроме того, по его словам, с начала года на Донбассе ранения получили более 560 бойцов. Петренко отметил, что миротворческая операция – абсолютно логичная инициатива, ведь на Донбассе до сих пор гибнут люди.

"Миротворческая операция для соблюдения минских соглашений – абсолютно логичная инициатива, которую мы продвигаем для того, чтобы выполнить их. Минские соглашения заключали в 2014-2015 годах. Но и дальше продолжается применение крупных калибров, беспилотной авиации, минируются территории, на тех минах гибнут люди, разрушается гражданская инфраструктура, на нашей территории находятся российские военные", – заявил он.

Напомним, с начала текущего года противник на Донбассе понес огромные потери. За восемь месяцев были уничтожены 567 боевиков и еще почти 900 получили ранения. 

Также мы ранее писали, что спустя месяц после начала ООС на Донбассе, потери боевиков составили более 250 человек – 149 раненными и более 100 убитыми.
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