Война на Донбассе: судьба 69 украинских военных до сих пор неизвестна

На сегодняшний день неизвестна судьба 69 военных, пропавших на Донбассе с начала боевых действий на востоке Украины.

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Об этом сообщили в кадровом центре Вооруженных сил Украины Министерства обороны, передает "Радио Свобода".

Удалось разыскать 457 из 526 человек, пропавших с начала войны на Донбассе.

"По данным персонального учета потерь личного состава Вооруженных сил Украины, который ведется в Кадровом центре Вооруженных сил Украины, с начала проведения антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11.2020 остаются не найденными 69 человек", — рассказали в Минобороны.

Напомним, 16 ноября на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий – Иван Горошко.

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По данным Офиса генпрокурора, в 2019 году в результате обстрелов на Донбассе погибли 132 военнослужащих и еще 716 были ранены.

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