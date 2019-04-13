Война на Востоке Украины стала ошибкой Путина – эксперт

Вопрос заключается в том, в какой момент президент России признает ошибку

Владимир Путин. Фото: AFP

Профессор Columbia University's School of International and Public Affairs Стивен Сестанович считает, что для президента России Владимир Путина начать войну на востоке Украины было чрезвычайной ошибкой.

"Война на Востоке Украины является большим проигрышем Путина. Это провал. Это просто провал. И вопрос в том, в какой момент Путин это признает", – сказал он во время 12-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Сестанович отметил, что на каком-то этапе казалось, что президент США Дональд Трамп может пойти на договоренности с Россией, что может стать плохой новостью для Украины. Но он оказался слишком непредсказуемым для того, чтобы с ним о чем-то договариваться.

Он добавил, что эта непредсказуемость, а также желание Трампа делать все "не как Обама", в определенной степени сыграло на руку Украине, в частности в вопросе поставок летального оружия: если администрация Обамы так и не решилась на этот шаг, то Трамп решил это сделать.

В свою очередь президент US-Russia Foundation Селесте Волландер отметила, что с точки зрения России война на Востоке Украины – это попытка задержать европейский и евроатлантический движение.

"В Москве это считают тактическим успехом, потому что точка зрения Москвы: война остановила Украину на пути в Европу. И это было причиной войны", – считает она.

Волландер подчеркнула, что Россия будет пытаться использовать Донбасс и Крым для того, чтобы влиять на внешнеполитические решения Украины, и посоветовала быть очень осторожными в этих вопросах.

Отметим, по мнению экспертов, будущее Европы будет формироваться в Украине.

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