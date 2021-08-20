Война возвращается. Четвертый день на Донбассе погибают бойцы и есть раненые

В результате обстрела пострадала от боевиков и мирная жительница

За неделю три украинских бойца погибли / Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе активизировались боевики – они не просто беспорядочно стреляют, а целенаправленно обстреливают позиции ВСУ. В результате уже четвертый день от вражеский пуль страдают и гибнут украинские военные.

Понедельник

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16 августа, вблизи Причепиловки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня погиб украинский военный. Им оказался – 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области.

Мазур – солдат 28 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил. Служил в военной части А0666 под Одессой – это, как известно из открытых источников, 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени Рыцарей зимнего похода.

У погибшего осталась жена и мать. Известно, что Артем женился три месяца назад. Парень ​​был единственным ребенком у матери, у него есть еще сводные брат и сестра. Брат тоже служит в зоне ООС.

Сначала парень служил под Одессой, а потом отправился на Донбасс. Фото из соцсетей

Вторник

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В этот день, 17 августа, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня вражеского огня на Донбассе ранен украинский военный. Он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное. А украинская сторона незамедлительно сообщила о всех нарушениях СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Кроме того, боевики обстреляли Золотое-4 (Луганская область). В результате обстрела ранения получила мирная жительница. В результате обстрела женщина 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Среда

На Донбассе погиб боец ВСУ – он получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. А боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Известно, что военный погиб вблизи Новоалександровки.

Четверг

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За прошедшие сутки, 19 августа, боевики девять раз нарушили режим нарушения огня – в результате обстрелов погиб украинский военный. Боец получил ранения несовместимые с жизнью.

Боевики стреляли возле Крымского, Невельского, Новозвановки, Красногоровк, Южного, Новоалександровки, Нью-Йорка. Также, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а в Донецкой области – враждебного беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

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