Война возвращается. Четвертый день на Донбассе погибают бойцы и есть раненые

На Донбассе активизировались боевики – они не просто беспорядочно стреляют, а целенаправленно обстреливают позиции ВСУ. В результате уже четвертый день от вражеский пуль страдают и гибнут украинские военные.
Понедельник
16 августа, вблизи Причепиловки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня погиб украинский военный. Им оказался – 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области.
Мазур – солдат 28 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил. Служил в военной части А0666 под Одессой – это, как известно из открытых источников, 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени Рыцарей зимнего похода.
У погибшего осталась жена и мать. Известно, что Артем женился три месяца назад. Парень был единственным ребенком у матери, у него есть еще сводные брат и сестра. Брат тоже служит в зоне ООС.
Вторник
В этот день, 17 августа, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня вражеского огня на Донбассе ранен украинский военный. Он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное. А украинская сторона незамедлительно сообщила о всех нарушениях СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Кроме того, боевики обстреляли Золотое-4 (Луганская область). В результате обстрела ранения получила мирная жительница. В результате обстрела женщина 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.
Среда
На Донбассе погиб боец ВСУ – он получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. А боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных.
"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Известно, что военный погиб вблизи Новоалександровки.
Четверг
За прошедшие сутки, 19 августа, боевики девять раз нарушили режим нарушения огня – в результате обстрелов погиб украинский военный. Боец получил ранения несовместимые с жизнью.
Боевики стреляли возле Крымского, Невельского, Новозвановки, Красногоровк, Южного, Новоалександровки, Нью-Йорка. Также, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а в Донецкой области – враждебного беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.
Ранее мы сообщали, что:
- боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.
- боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.