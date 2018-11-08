Войска РФ на Донбассе приведены в боеготовность: в разведке сообщили причину

Местные жители не в восторге от псевдовыборов и не хотят идти на участки, а боевики боятся протестов

Жители оккупированных территорий не в восторге от незаконных "выборов", которые организовала Россия в т.н. "ДНР" и "ЛНР", и не спешат на голосование. Но боевики к участкам заманивают людей дешевыми товарами, а войска будут контролировать, чтобы люди не игнорировали участие в них. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупационные "власти" полным ходом ведут агитационную работу с тем, чтоб изменить мнение людей, что якобы уже заранее результаты "выборов" предопределены.

"Для обеспечения высокого присутствия на выборах оккупационными властями принято решение о реализации во время голосования товаров первой необходимости, продуктов и дефицитных медикаментов со складов гуманитарной помощи поблизости "избирательных участков" по сниженным ценам. Несмотря на указанные усилия оккупантов, местные жители не желают участвовать в псевдоголосовании и выражают свое негативное отношение", – говорится в сообщении.

Оккупанты так испугались проблем во время "выборов", что привели свои войска в боеготовность на случай протестных акций, а также запретили фото и видеосъемки для недопущения утечки информации о реальных результатах голосования.

"С целью недопущения распространения протестных настроений и роста уровня социальной напряженности, оккупационным командованием принято решение о приведении российских войск в высшие степени боевой готовности, запрете увольнений и отпусков до 12 ноября. Так, в соединениях и частях "1 и 2 АК ВС РФ", во взаимодействии с подразделениями т.н. "МВД" оккупантов, отрабатываются вопросы их совместного применения для противодействия возможным проявлениям гражданского неповиновения и обеспечения якобы "высокого уровня волеизъявления", – сообщила разведка.

Стоит отметить, что войск боевиков предостаточно – в Донецк недавно перебросили танки и артиллерию. В оккупированный город заехали десятки единиц тяжелой техники, оккупанты готовятся к 11 ноября.

Также в разведке сообщали на днях, как боевики на Донбассе решают проблему с явкой на "выборы". Оккупационные "власти" в т.н. "ДНР" и "ЛНР" заставляют местных жителей идти голосовать, а в придачу к ним и российских военных.