Войска РФ проводят ротацию на Донбассе – методы удивляют: появились подробности

Российские военные, прибывшие на оккупированные территории, сходу начали с обмана своего начальства

Фото: Минобороны РФ

В марте Россия провела смену генералов на Донбассе, а сейчас перед майскими праздниками оккупанты проводят ротацию личного состава. Этот процесс российские военные проходят с ухищрениями и обманом своего начальства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что российское оккупационное командование ускорило проведение очередной ротации передовых подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" и сократило сроки приема-передачи боевых позиций. В связи с этим, подразделения, которые должны до начала майских праздников смениться с боевых позиций, в авральном порядке устраняют недостатки относительно инженерного оборудования.

"В частности, минируются участки территории, на которых в соответствии с предоставленными ложными отчетами уже установлены минно-взрывные заграждения. Кроме того, для упрощения процесса принятия минометов и артиллерийских систем, прибывшие по ротации российские военнослужащие проверяют их исправность стрельбой по позициям Объединенных сил с последующим предоставлением командованию оккупационных войск ложных докладов и принятием мер по сокрытию фактов открытия огня", – сообщает разведка.

Также мы на днях писали, что на Донбассе отравились более 20 военных РФ. Причиной этому стало загрязнение питьевой воды после того, как оккупанты решили сэкономить на Донбассе.

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