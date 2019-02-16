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Возле Авдеевки ранен украинский военный

Сегодня, 22:49

Два обстрела с начала суток зафиксировано в районе Авдеевки

Фото: Facebook
Фото: Facebook.
Возле Авдеевки ранен украинский военный //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2d1/551/5c62d15511004.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2d1/551/5c62d15511004.jpg Донбасс Два обстрела с начала суток зафиксировано в районе Авдеевки

В субботу в результате вражеского обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в субботу противник дважды обстрелял позиции украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.

"Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины была уничтожена пулеметная точка оккупантов. Пулеметная точка была уничтожена прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар".  

Всего в минувших течение суток пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Подразделения ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

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Тег Донбасс, ранение, военный, авдеевка, ООС

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