Впечатляющее видео: военные показали тренировки боевой авиации

Гуляк отметил, что стрельбы проводятся в районах отвода, которые не попадают под запрет Минских договоренностей

На одном из полигонов состоялись тренировки летных экипажей Военно-Воздушных сил ВСУ по выполнению полетов с использованием авиационных средств поражения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей. Одновременно все войска нужно поддерживать в постоянной готовности, поэтому такие стрельбы проводятся в районах отвода, которые не попадают под запрет Минских договоренностей", – подчеркнул заместитель руководителя АТО генерал-майор Олег Гуляк.

Ранее секретарь Национального совета безопасности и обороны Александр Турчинов заявил об успешном испытании ракетного комплекса "Ольха". Теперь это оружие станет весомым аргументом в сдерживании агрессора. По его словам, испытания показали эффективность высокоточной системы наведения и надежность поражения цели боевой частью ракеты.

Недавно сообщалось, что Украина вышла на финальную стадию разработки новейшего ракетного комплекса "Гром" с радиусом удара до 280 км.

Ранее на сайте "Сегодня" сообщалось, как создают украинские ракетные комплексы. Помимо "Грома", в нашей стране проводятся испытания ракетного комплекса "Ольха", который является глубокой модернизацией старой советской реактивной системы залпового огня "Смерч".