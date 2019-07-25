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Впервые с начала года: Россия прислала на оккупированный Донбасс "гумконвой"

25 июля, 10:31

Автомобили 85-го конвоя российского МЧС прибыли в Донецк и Луганск

Фото: AFP

В оккупированные Донецк и Луганск сегодня прибыли автомобили 85-го конвоя МЧС России с "гуманитарной помощью для жителей Донбасса". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

По их данным, общий вес содержимого автомобилей составляет более 140 тонн. В ближайшее время начнется их разгрузка.

Напомним, предыдущий "гуманитарный конвой" на Донбассе Россия оправила 20 декабря 2018 года Тогда автомобили должны были перевезти 400 тонн гуманитарных грузов, в их числе и новогодние подарки.

В начале февраля мы сообщали, что Россия перестала финансировать "гумконвои" для ОРДЛО. Оккупанты с 2014 года регулярно слали грузовики с "непонятным содержимым" на Донбасс, а теперь неожиданно "помощь" прекратилась. Последний раз "гумконвой" был доставлен в декабре 2018 года.

Напомним, еще в 2017 году на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан говорил, что российские "гумконвои" доказывают участие РФ в конфликте на Донбассе.

Отметим, что МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение украинского суверенитета под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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Тег Россия, Донецк, Донбасс, луганск, гумконвой

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Источник:

ТАСС

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