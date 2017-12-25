Впервые с начала перемирия в зоне АТО была тишина

Вчера, 18:53

В штабе АТО констатировали полное отсутствие обстрелов

Фото: пресс-центр штаба АТО
Фото: пресс-центр штаба АТО

В зоне АТО на Донбассе сегодня, 25 декабря, впервые после вступления в силу новогодне-рождественского перемирия, не было ни одного обстрела украинских позиций.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", – говорится в сообщении.

При этом в штабе подчеркнули, что подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.

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:Напомним, что 24 декабря боевики 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

В то же время жители Донецка жалуются, что боевики и российские наемники превратили их город во второй "Чернобыль".

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.
Донбасс, перемирие, ато
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