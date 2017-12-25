Впервые с начала перемирия в зоне АТО была тишина
В штабе АТО констатировали полное отсутствие обстрелов
В зоне АТО на Донбассе сегодня, 25 декабря, впервые после вступления в силу новогодне-рождественского перемирия, не было ни одного обстрела украинских позиций.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", – говорится в сообщении.
При этом в штабе подчеркнули, что подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.
:Напомним, что 24 декабря боевики 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.
В то же время жители Донецка жалуются, что боевики и российские наемники превратили их город во второй "Чернобыль".
Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.
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