"Впервые за годы": Ермак назвал важную особенность встречи "Нормандской четверки"

Встреча "Нормандской четверки" на уровне советников впервые за последние годы прошла в присутствии представителей ОБСЕ. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Впервые за последние годы на встрече советников присутствуют представители ОБСЕ. Это посол Грау и посол Чевик. Это означает, что сотрудничество между двумя форматами – "минским" и "нормандским" – будет еще более плодотворным и эффективным", – заявил Ермак.
Ранее сообщалось, что на переговорах в "нормандском формате", прошедших в Берлине 11 сентября, договорились в том числе о доступе представителей Красного Креста на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Ермак считает: переговоры показали, что Киев имеет безоговорочную поддержку своих западных партнеров.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк