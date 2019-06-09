Враг что-то замышляет: боевики скрыто подтягивают на передовую тяжелое вооружение

Противник усилил защиту от выявления своей артиллерии и бронетехники

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе враг не только готовит скрытые позиции для осуществления провокаций, но и теперь подтягивает на передовую тяжелое вооружение, а прикрывает эти действия системами радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить возможную разведку ВСУ с воздуха. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ под видом проведения мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов" принимает усиленные меры по повышению их готовности к применению. В частности, продолжаются интенсивные отработки вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава.

"Дополнительно противник осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами. Это делается для того, чтобы скрыть перемещение на передовые позиции запрещенного Минскими договоренностями вооружения и военной техники. При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установления препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода", – сообщает разведка.

А тем временем у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Как мы писали, на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.

В то же время, пока противник приводит свои войска в готовность, новости "Сегодня" сообщали об обострении на фронте. В результате ночного боя 7 июня двое украинских военнослужащих погибли, восемь были ранены. Подробней смотрите в видеосюжете:

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