Враг нанес удар на Донбассе: ВСУ понесли новые потери
Украинские подразделения каждый раз отвечали на огонь оккупантов
В течение текущих суток украинские военные 10 раз попали под обстрелы на Донбассе, причем ВСУ зафиксировали 10 раз применение оккупантами запрещенных "Минском" вооружений. В результате этого двое военнослужащих погибли и еще двое были ранены.
Как сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских подразделений обстреляны четыре раза:
- из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
- с подствольных гранатометов – вблизи города Авдеевка;
- с автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово;
- со станковых противотанковых гранатометов – возле села Широкино.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наших защитников еще шесть раз:
- трижды – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новозвановка;
- из минометов калибра 120 мм – вблизи села Екатериновка;
- дважды – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная.
"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в ООС.
В соцсетях уже сообщили, что оба бойца погибли в результате попадания снаряда в блиндаж, но просят не разглашать временно имена жертв.
Напомним, накануне украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.
В то же время, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана, боевики понесли марте тяжелые потери – 56 человек убитыми и около 85 ранеными.
Также стало известно о смерти бойца 93-ей бригады ВСУ "Холодный Яр" Дмитрия Кравченко. Воин умер естественной смертью во сне на позиции "Зенит", неподалеку от Донецкого аэропорта.
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