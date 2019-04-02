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Враг нанес удар на Донбассе: ВСУ понесли новые потери

Сегодня, 18:39

Украинские подразделения каждый раз отвечали на огонь оккупантов

Фото: AFP
Враг нанес удар на Донбассе: ВСУ понесли новые потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/381/731/5ca381731fa22.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/381/731/5ca381731fa22.jpg Донбасс Украинские подразделения каждый раз отвечали на огонь оккупантов

В течение текущих суток украинские военные 10 раз попали под обстрелы на Донбассе, причем ВСУ зафиксировали 10 раз применение оккупантами запрещенных "Минском" вооружений. В результате этого двое военнослужащих погибли и еще двое были ранены.

Как сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских подразделений  обстреляны четыре раза:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
  • с подствольных гранатометов – вблизи города Авдеевка;
  • с автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово;
  • со станковых противотанковых гранатометов – возле села Широкино.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наших защитников еще шесть раз:

  • трижды – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новозвановка;
  • из минометов калибра 120 мм – вблизи села Екатериновка;
  • дважды – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в ООС.

В соцсетях уже сообщили, что оба бойца погибли в результате попадания снаряда в блиндаж, но просят не разглашать временно имена жертв.

Напомним, накануне украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.


В то же время, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана, боевики понесли марте тяжелые потери – 56 человек убитыми и около 85 ранеными.

Также стало известно о смерти бойца 93-ей бригады ВСУ "Холодный Яр" Дмитрия Кравченко. Воин умер естественной смертью во сне на позиции "Зенит", неподалеку от Донецкого аэропорта.

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Тег Донбасс, ВСУ, армия Украины, война на донбассе, боевики Донбасса, потери ВСУ, ООС

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