Враг нанес удар на Донбассе: ВСУ понесли новые потери

Украинские подразделения каждый раз отвечали на огонь оккупантов

Фото: AFP

Враг нанес удар на Донбассе: ВСУ понесли новые потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/381/731/5ca381731fa22.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/381/731/5ca381731fa22.jpg 2019-04-02T18:39:38+03:00 Донбасс Украинские подразделения каждый раз отвечали на огонь оккупантов

В течение текущих суток украинские военные 10 раз попали под обстрелы на Донбассе, причем ВСУ зафиксировали 10 раз применение оккупантами запрещенных "Минском" вооружений. В результате этого двое военнослужащих погибли и еще двое были ранены.

Как сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских подразделений обстреляны четыре раза:

из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое ;

; с подствольных гранатометов – вблизи города Авдеевка ;

; с автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово ;

; со станковых противотанковых гранатометов – возле села Широкино.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наших защитников еще шесть раз:

трижды – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новозвановка ;

; из минометов калибра 120 мм – вблизи села Екатериновка ;

; дважды – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в ООС.

В соцсетях уже сообщили, что оба бойца погибли в результате попадания снаряда в блиндаж, но просят не разглашать временно имена жертв.

Напомним, накануне украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.

В то же время, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана, боевики понесли марте тяжелые потери – 56 человек убитыми и около 85 ранеными.

Также стало известно о смерти бойца 93-ей бригады ВСУ "Холодный Яр" Дмитрия Кравченко. Воин умер естественной смертью во сне на позиции "Зенит", неподалеку от Донецкого аэропорта.

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