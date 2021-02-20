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Враг обстрелял из минометов дома жителей Донбасса

20 февраля, 20:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Оккупанты повредили три дома, газопровод и линию электросетей в Новгородское

Подконтрольные России боевики за сутки пять раз открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, а также обстреляли дома мирных жителей.

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Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба штаба ООС.

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В частности, под обстрел из минометов 120-го калибра попали три дома около пгт Новгородское в Донецкой области.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также были повреждены линия электросетей и газопровод. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Фото: facebook.com/pressjfo.news
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При этом пропаганда боевиков пытается дискредитировать украинских бойцов и распространяет в соцсетях "оправдания" своих действий – якобы войска ООС пошли в наступление.

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Однако в пресс-службе штаба это опровергли.

"Подразделения из состава операции Объединенных сил никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью наших военнослужащих и неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года", – говорится в официальном заявлении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что накануне, 19 февраля, на Донбассе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня.

Также мы писали, что СБУ сообщила о подозрении замминистра обороным России генерал-полковнику Андрею Картаполову за участие в захвате Дебальцево.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс миномет война на востоке Украины война на Донбассе ООС
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