Враг применил на Донбассе запрещенное оружие: один боец ВСУ ранен

С начала суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.
Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, 11 ноября противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли:
- трижды возле Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:
- у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Богдановка (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия.
Напомним, за прошлые сутки, 10 ноября, на Донбассе вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четверо бойцов ВСУ были ранены.
В то же время, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан сообщил о потерях, которые оккупанты понесли 10 ноября: одном погибшем и одном раненом.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк