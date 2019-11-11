Враг применил на Донбассе запрещенное оружие: один боец ВСУ ранен

/ Фото: AFP

С начала суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, 11 ноября противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли:

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трижды возле Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

- из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Богдановка (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия.

Напомним, за прошлые сутки, 10 ноября, на Донбассе вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четверо бойцов ВСУ были ранены.

В то же время, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан сообщил о потерях, которые оккупанты понесли 10 ноября: одном погибшем и одном раненом.

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