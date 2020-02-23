Враг применил против ВСУ на Донбассе беспилотники: подробности

С начала текущих суток подконтрольные России боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных "Минском" вооружений.
Кроме того, как сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил, противник атаковал ВСУ с воздуха, сбросив с беспилотного летательного аппарата гранатометный снаряд по позициям военных вблизи Талаковки (оперативно-тактическая группировка "Восток").
Также было совершено 12 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку Орехово – 29 мин из 120-мм миномета;
- два раза в районе Новоалександровки – 10 снарядов из ствольной 122-мм артиллерии и 8 мин со 120-мм миномета;
- рядом с населенным пунктом Хутор Вольный – 6 мин из 82-мм миномета, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Золотого-4 – 15 мин из 82-мм минометов;
- неподалеку Попасной – 14 мин из минометов калибра 82 мм;
- в районе Новозвановка – из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;
- два раза рядом с Луганским – 2 мины из 120-мм миномета и 9 мин из 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем.
"Сегодня, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – констатируют в ООС.
Напомним, 22 февраля атаки на Донбассе не прекращались, в ход шло запрещенное оружие. За прошлые сутки враг 11 раз обстреливал позиции украинской армии, не сдерживались в применении минометов разных калибров. Были и потери в ВСУ.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.
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