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Враг применил против ВСУ на Донбассе беспилотники: подробности

23 февраля, 20:29

Украинские военные попали под обстрелы с воздуха

С начала текущих суток подконтрольные России боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных "Минском" вооружений.

Кроме того, как сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил, противник атаковал ВСУ с воздуха, сбросив с беспилотного летательного аппарата гранатометный снаряд по позициям военных вблизи Талаковки (оперативно-тактическая группировка "Восток").

Также было совершено 12 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

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  • рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды неподалеку Орехово – 29 мин из 120-мм миномета;
  • два раза в районе Новоалександровки – 10 снарядов из ствольной 122-мм артиллерии и 8 мин со 120-мм миномета;
  • рядом с населенным пунктом Хутор Вольный – 6 мин из 82-мм миномета, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Золотого-4 – 15 мин из 82-мм минометов;
  • неподалеку Попасной – 14 мин из минометов калибра 82 мм;
  • в районе Новозвановка – из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;
  • два раза рядом с Луганским – 2 мины из 120-мм миномета и 9 мин из 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем.

"Сегодня, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – констатируют в ООС.

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Напомним, 22 февраля атаки на Донбассе не прекращались, в ход шло запрещенное оружие. За прошлые сутки враг 11 раз обстреливал позиции украинской армии, не сдерживались в применении минометов разных калибров. Были и потери в ВСУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.

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Донбасс обстрелы бпла война на востоке Украины война на Донбассе

Источник: Сегодня

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