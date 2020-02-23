Враг применил против ВСУ на Донбассе беспилотники: подробности

Украинские военные попали под обстрелы с воздуха

С начала текущих суток подконтрольные России боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных "Минском" вооружений.

Кроме того, как сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил, противник атаковал ВСУ с воздуха, сбросив с беспилотного летательного аппарата гранатометный снаряд по позициям военных вблизи Талаковки (оперативно-тактическая группировка "Восток").

Также было совершено 12 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Реклама

рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Орехово – 29 мин из 120-мм миномета;

два раза в районе Новоалександровки – 10 снарядов из ствольной 122-мм артиллерии и 8 мин со 120-мм миномета;

рядом с населенным пунктом Хутор Вольный – 6 мин из 82-мм миномета, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Золотого-4 – 15 мин из 82-мм минометов;

неподалеку Попасной – 14 мин из минометов калибра 82 мм;

в районе Новозвановка – из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;

два раза рядом с Луганским – 2 мины из 120-мм миномета и 9 мин из 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем.

"Сегодня, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – констатируют в ООС.

Напомним, 22 февраля атаки на Донбассе не прекращались, в ход шло запрещенное оружие. За прошлые сутки враг 11 раз обстреливал позиции украинской армии, не сдерживались в применении минометов разных калибров. Были и потери в ВСУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама