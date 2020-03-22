Враг продолжает нарушать "тишину" на Донбассе: ранен солдат ВСУ

Оккупанты в очередной раз использовали запрещенные вооружения

На Донбассе, где было зафиксировано массовое дезертирство российских наемников, за прошедшие сутки подконтрольные России вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, 21 марта противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины в том числе и из запрещенного "Минском" оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 5 обстрелов:

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дважды в районе Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;

- 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; рядом с Новотроицким - из ручных противотанковых гранатометов;

- из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще пять раз ВСУ попали под обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды вблизи Новотошковское – 8 выстрелов из 82-мм минометов;

– 8 выстрелов из 82-мм минометов; рядом с Новгородским - 15 мин из минометов калибра 120 мм;

- 15 мин из минометов калибра 120 мм; неподалеку от Попасной - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новолуганского - три выстрела из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем,крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, на атаки врага подразделения Объединенных сил нанесли адекватный ответ.

"Вчера, 21 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – добавили в ООС.

С начала новых суток российские оккупанты "режим тишины" не нарушали и потерь среди украинских военнослужащих не было.

Напомним, как сообщалось ранее, 20 марта в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили восемь обстрелов.

Также сообщалось, что с полуночи 22 марта остановят пропуск людей через линию разграничения для борьбы с распространением коронавируса.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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