Враг продолжает нарушать "тишину" на Донбассе: ранен солдат ВСУ

На Донбассе, где было зафиксировано массовое дезертирство российских наемников, за прошедшие сутки подконтрольные России вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, 21 марта противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины в том числе и из запрещенного "Минском" оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 5 обстрелов:
- дважды в районе Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки - 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
- рядом с Новотроицким - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Еще пять раз ВСУ попали под обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- дважды вблизи Новотошковское – 8 выстрелов из 82-мм минометов;
- рядом с Новгородским - 15 мин из минометов калибра 120 мм;
- неподалеку от Попасной - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Новолуганского - три выстрела из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем,крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как отмечается, на атаки врага подразделения Объединенных сил нанесли адекватный ответ.
"Вчера, 21 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – добавили в ООС.
С начала новых суток российские оккупанты "режим тишины" не нарушали и потерь среди украинских военнослужащих не было.
Напомним, как сообщалось ранее, 20 марта в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили восемь обстрелов.
Также сообщалось, что с полуночи 22 марта остановят пропуск людей через линию разграничения для борьбы с распространением коронавируса.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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