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Враг стрелял 40 минут: по ВСУ дважды открыли огонь на Донбассе

5 мая, 14:12

После полуночи боевики применяли по украинским войскам вооружение БМП и гранатометы различных систем

Фото: Минобороны Украины

С начала суток и до 12:00 украинские военнослужащие дважды попали под обстрелы на Донбассе, где за прошлые сутки в результате вражеских атак был ранен один солдат ВСУ.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, первый обстрел начался в районе Новоалександровки около 00:30. В ходе продлившейся порядка 40 минут атаки боевики применили вооружение БМП и гранатометы различных систем.

Украинские бойцы ответили прицельным огнем из аналогичного оружия.

В то же самое время из стрелкового оружия открыли огонь по опорным пунктам Объединенных сил недалеко от населенного пункта Лебединское на Донецком направлении.

В первом случае огонь велся со стороны населенного пункта Калиново-Борщеватое, а во втором – со стороны оккупированной Саханки.

"По состоянию на сейчас линия боевого противостояния остается стабильной, а ситуация полностью контролируемой нашими мужественными защитниками. Потерь в рядах украинских войск с начала суток нет", – сообщили в Минобороны.

Напомним, что 3 мая боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. За такие действия боевики получили смертельную "ответку".


Кроме того, как мы уже писали офицер ВСУ Анатолий Штефан озвучил потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения.

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Тег Донбасс, обстрелы, Новоалександровка, лебединское, война на донбассе

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