Враг ударил из запрещенного оружия, но поплатился за это: в ООС сообщили о потерях боевиков
Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские военные продолжают адекватно отвечать противнику
На востоке Украины боевики продолжают обстреливать позиции украинской армии. 21 августа враг 24 раза открывал огонь, четыре раза с использованием запрещенного вооружения. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Отмечается, что российско-оккупационные войска крыли наших воинов из 82 и 120-мм минометов, а также стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, местами применялись БМП.
Военные сообщают, что враг атаковал вблизи населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Зайцево, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино. Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82 мм – защитников Авдеевки и Чермалыка.
В результате боевых действий два украинских бойца получили ранения. ВСУ ответным огнем уничтожили двух боевиков и одного ранили.
Как сообщалось, 20 августа враг 23 раза открывал огонь по позициям украинской армии на Донбассе, однако ВСУ нанесли урон боевикам – трое убитых и два раненных. Противник также применял запрещенное вооружение.
А тем временем жители Донецка в шоке от того беспредела, который Россия принесла на украинскую землю. Люди говорят, что их город разграблен и выпотрошен. Жители оккупированных городов Донбасса за четыре года убедились, что захватчики превращают регион в пустыню, выжимая из него все что можно. Донецк разрушается и пустеет, и оккупационным властям все труднее создавать картину счастливой жизни.
Вы сейчас просматриваете новость "Враг ударил из запрещенного оружия, но поплатился за это: в ООС сообщили о потерях боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"