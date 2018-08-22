Враг ударил из запрещенного оружия, но поплатился за это: в ООС сообщили о потерях боевиков

На востоке Украины боевики продолжают обстреливать позиции украинской армии. 21 августа враг 24 раза открывал огонь, четыре раза с использованием запрещенного вооружения. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что российско-оккупационные войска крыли наших воинов из 82 и 120-мм минометов, а также стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, местами применялись БМП.

Военные сообщают, что враг атаковал вблизи населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Зайцево, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино. Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82 мм – защитников Авдеевки и Чермалыка.

В результате боевых действий два украинских бойца получили ранения. ВСУ ответным огнем уничтожили двух боевиков и одного ранили.

Как сообщалось, 20 августа враг 23 раза открывал огонь по позициям украинской армии на Донбассе, однако ВСУ нанесли урон боевикам – трое убитых и два раненных. Противник также применял запрещенное вооружение.

А тем временем жители Донецка в шоке от того беспредела, который Россия принесла на украинскую землю. Люди говорят, что их город разграблен и выпотрошен. Жители оккупированных городов Донбасса за четыре года убедились, что захватчики превращают регион в пустыню, выжимая из него все что можно. Донецк разрушается и пустеет, и оккупационным властям все труднее создавать картину счастливой жизни.