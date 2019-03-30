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Враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери

Сегодня, 08:37

В результате ответного огня на Донбассе четверо оккупантов были уничтожен, шестеро ранены, а также уничтожены ЗРК и РЭБ

Фото: AFP
Враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg Донбасс В результате ответного огня на Донбассе четверо оккупантов были уничтожен, шестеро ранены, а также уничтожены ЗРК и РЭБ

За минувшие сутки оккупанты значительно обострили ситуацию на Донбассе – 29 марта украинские войска 19 раз попали под обстрелы, причем 16 раз – из запрещенного Минскими соглашениями вооружений.

Как сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников семь раз, в том числе:

  • дважды из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Широкино;
  • из минометов калибра 82 мм – в районе Авдеевки и Водяного;
  • со станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Лебединское;
  • из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое;
  • из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Павлополь.

Кроме того, противник совершил 12 обстрелов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • четыре раза – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения БМП-1 и автоматических станковых гранатометов – в районе ПГТ Троицкое;
  • трижды – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и БМП-1 в районе населенного пункта Новоалександровка;
  • из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров – возле села Крымское;
  • из артиллерийских систем калибра 152 мм – вблизи города Попасная;
  • из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Хутор Вольный;
  • из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов – вблизи поселка Золотое-4;
  • из стрелкового оружия – около поселка городского типа Зайцево.

В целом за сутки пророссийские боевики выпустили по позициям ВСУ 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм, в результате чего один военнослужащий ООС погиб и еще четверо получили ранения.

Однако в результате ответного огня враг также понес потери в виде четырех убитых боевиков и еще шестерых раненых. Кроме того, 29 марта был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станция радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" .

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – заверили в ООС.

Напомним, накануне украинские военные на Донбассе попали под обстрелы семь раз, но в результате ответного огня трое оккупантов были ранены.

Мы также писали, что о блестящей ;операции украинских военных в Луганской области. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.

Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

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Тег Донбасс, ВСУ, авдеевка, попасная, широкино, Павлополь, лебединское, война на донбассе, боевики Донбасса, потери ВСУ, ООС, потери боевиков, хутор Вольный

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Источник:

Сегодня

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