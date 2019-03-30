Враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери
В результате ответного огня на Донбассе четверо оккупантов были уничтожен, шестеро ранены, а также уничтожены ЗРК и РЭБ
За минувшие сутки оккупанты значительно обострили ситуацию на Донбассе – 29 марта украинские войска 19 раз попали под обстрелы, причем 16 раз – из запрещенного Минскими соглашениями вооружений.
Как сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников семь раз, в том числе:
- дважды из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Широкино;
- из минометов калибра 82 мм – в районе Авдеевки и Водяного;
- со станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Лебединское;
- из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое;
- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Павлополь.
Кроме того, противник совершил 12 обстрелов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- четыре раза – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения БМП-1 и автоматических станковых гранатометов – в районе ПГТ Троицкое;
- трижды – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и БМП-1 в районе населенного пункта Новоалександровка;
- из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров – возле села Крымское;
- из артиллерийских систем калибра 152 мм – вблизи города Попасная;
- из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Хутор Вольный;
- из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов – вблизи поселка Золотое-4;
- из стрелкового оружия – около поселка городского типа Зайцево.
В целом за сутки пророссийские боевики выпустили по позициям ВСУ 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм, в результате чего один военнослужащий ООС погиб и еще четверо получили ранения.
Однако в результате ответного огня враг также понес потери в виде четырех убитых боевиков и еще шестерых раненых. Кроме того, 29 марта был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станция радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" .
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – заверили в ООС.
Напомним, накануне украинские военные на Донбассе попали под обстрелы семь раз, но в результате ответного огня трое оккупантов были ранены.
Мы также писали, что о блестящей ;операции украинских военных в Луганской области. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.
Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.
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