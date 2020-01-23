Вражеские обстрелы и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 22 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил четыре обстрела:

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у Павлополя стреляли из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Талаковки велся огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;

неподалеку Лебединского оккупанты ударили из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станкового противотанкового гранатомета – 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Водяное стреляли из 82-мм миномета – 4 мины и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела:

вблизи Майорска стреляли из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Шумы велся огонь из автоматической станковой гранатомета.

"Вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – рассказали в ООС.

Напомним, 22 января местные боевики, российские наемники и кадровые военные РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях . Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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