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Вражеские обстрелы и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

13 мая, 07:12

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 12 мая, российские боевики устроили девять обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • у Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Опытного враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли:

  • дважды у Крымского стреляли из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Луганским враг трижды ударили из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

Напомним, 11 мая оккупанты шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

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О том, как украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков, смотрите видео:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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