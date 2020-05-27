Вражеские обстрелы и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 26 мая, российские боевики устроили шесть обстрелов на Донбассе. Погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

неподалеку от Водяного стреляли из автоматических станковых гранатометов;

по окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы

вблизи Пищевика и дважды у Марьинки боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

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"В результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника", – рассказали в ООС.

По данным разведки, за прошлые сутки наши воины уничтожили одного и ранили, по меньшей мере, еще одного оккупанта.

Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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