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Вражеские обстрелы и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

28 ноября, 07:11

Боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 27 ноября, боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получили два военнослужащих, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов. Вблизи Старогнатовки и Березовой велся огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Еще два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия оккупанты устроили у Марьинки. Неподалеку Водяного стреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела. Неподалеку от Южного враг ударил из РПГ и автоматических гранатометов. Вблизи Шумов стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Попасной – из стрелкового оружия.

"Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму", – рассказали в ООС.

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Напомним, 26 ноября боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. А 25 ноября было зафиксировано восемь вражеских обстрелов.

Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ нанесли существенный урон противнику за прошедшую неделю.Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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