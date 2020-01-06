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Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

6 января, 07:10

Вблизи Крымского работали вражеские снайперы

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 5 января, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. ВСУ понесли потери, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

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  • рядом с Водяным велся огонь из миномета калибра 82 мм – 8мин;
  • недалеко от Павлополя стреляли из крупнокалиберных пулеметов;
  • у Гнутово враг ударил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще один обстрел зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • вблизи Крымского боевики стреляли из снайперской винтовки.

"Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб", – рассказали в ООС.

Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, из-за наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) подорвался военный грузовик ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один украинский военнослужащий погиб на месте, еще один – получил тяжелые ранения.

А 4 января боевики четыре раза атаковали позиции украинской армии, при этом открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Военные сообщили подробности о ситуации на фронте.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы потери ВСУ ООС

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