Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 9 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец ВСУ погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"9 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

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вблизи Павлополя велся огонь из стрелкового оружия;

в районе Водяного боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

неподалеку Невельского стреляли из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

у Песков враг ударил из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Красногоровки применили стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов открывали огонь по позициям ВСУ у населенного пункта Хутор Вольный.

"Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 8 января боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Три бойца ВСУ были ранены.

А накануне Рождества на передовой позиции оккупантов в Донецкой области произошла стрельба – пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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