Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Один военнослужащий подорвался на российской мине

За прошлые сутки, 31 марта, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения и еще один – получил минно-взрывную травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"31 марта вооруженные формирования Российской Федерации вновь прибегли к нарушениям режима прекращения огня. Противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 11 обстрелов:

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позиции у Красногоровки противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм, потратив 20 мин, и станковых противотанковых гранатометов;

у Песков российские наемники выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра;

позиции вблизи Авдеевки трижды обстреляли из минометов калибра 82 мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам у Широкино и Гнутово;

неподалеку от Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета;

пункты вблизи Опытного вооруженные формирования РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета, а защитников Старогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник устроили три обстрела:

из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса стреляли неподалеку от Новотошковского;

из минометов калибра 82 мм ударили вблизи Луганского;

против защитников Зайцево применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства", – рассказали в ООС.

Отметим, что, по данным разведки, 31 марта ВСУ ликвидировали трех российских оккупантов, еще один был ранен. Также удалось уничтожить вражескую боевую машину пехоты.

Напомним, 30 марта на Донбассе оккупанты 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Без потерь не обошлось – один боец погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражения.

А 29 марта оккупанты устроили 13 обстрелов. Потерь в рядах в ВСУ не было.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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