Вражеские обстрелы и запрещенное оружие: как прошли сутки на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ за прошлые сутки нет

За прошлые сутки, 25 февраля, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы четыре обстрела:

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рядом с Талаковкой стреляли из миномета калибра 82 мм – враг выпустил 5 мин;

недалеко от Песков велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки ударили из станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов;

рядом с Красногоровкой стреляли из миномета калибра 120 мм – 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил один обстрел:

в районе Катериновки велся огонь из 120-мм миномета – враг выпустил 10 мин.

"Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 24 февраля оккупанты тоже не успокоились и устроили пять обстрелов по украинским позициям на Донбассе. ВСУ не понесли потерь.

Также мы рассказывали, как бойцы 93-й бригады ВСУ "Холодный яр" уничтожили огневую точку боевиков на Луганском направлении.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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