Вражеские обстрелы и запрещенное оружие: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 25 февраля, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы четыре обстрела:
- рядом с Талаковкой стреляли из миномета калибра 82 мм – враг выпустил 5 мин;
- недалеко от Песков велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новомихайловки ударили из станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов;
- рядом с Красногоровкой стреляли из миномета калибра 120 мм – 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил один обстрел:
- в районе Катериновки велся огонь из 120-мм миномета – враг выпустил 10 мин.
"Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.
Напомним, 24 февраля оккупанты тоже не успокоились и устроили пять обстрелов по украинским позициям на Донбассе. ВСУ не понесли потерь.
Также мы рассказывали, как бойцы 93-й бригады ВСУ "Холодный яр" уничтожили огневую точку боевиков на Луганском направлении.
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