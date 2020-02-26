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Вражеские обстрелы и запрещенное оружие: как прошли сутки на Донбассе

26 февраля, 07:12

Потерь в рядах ВСУ за прошлые сутки нет

За прошлые сутки, 25 февраля, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы четыре обстрела:

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  • рядом с Талаковкой стреляли из миномета калибра 82 мм – враг выпустил 5 мин;
  • недалеко от Песков велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Новомихайловки ударили из станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов;
  • рядом с Красногоровкой стреляли из миномета калибра 120 мм – 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил один обстрел:

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  • в районе Катериновки велся огонь из 120-мм миномета – враг выпустил 10 мин.

"Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 24 февраля оккупанты тоже не успокоились и устроили пять обстрелов по украинским позициям на Донбассе. ВСУ не понесли потерь.

Также мы рассказывали, как бойцы 93-й бригады ВСУ "Холодный яр" уничтожили огневую точку боевиков на Луганском направлении.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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