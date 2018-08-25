Врубовку на Донбассе обстреляли запрещенной артиллерией: появились фото

Офицеры украинской стороны СЦКК совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Национальной полиции зафиксировали последствия обстрела боевиками из тяжелой артиллерии мирного поселка Врубовка на Донбассе, передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"В пятницу, 24 августа 2018 года, около 05.10 со стороны ВС РФ в направлении Первомайск – Врубовка осуществлено обстрел населенного пункта Врубовка с применением артиллерии калибра 152-мм (7 активно-реактивных снарядов)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, материалы фотофиксации, осколки снарядов и отчеты экспертов военнослужащие передали в распоряжение следственных органов и международных организаций.

Прибыв на место обстрела, военнослужащие обнаружили разрушенный от прямого попадания снаряда калибра 152-мм жилой дом на ул.Школьной (Артема), разделенный на две семьи, и скончавшегося в "скорой" в результате полученных травм местного жителя.

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"Остальные члены семьи – жена и двое детей, находившихся внутри дома, не пострадали. Владелица второй части дома в момент взрыва находилась внутри и не пострадала", – отметили в штабе ООС.

Кроме того, в результате взрыва этого же снаряда на ул.Лесной (Жовтнева), 7 взрывная волна и осколки повредили столбы во дворе, а также окна и кровли соседних домов.

Также отмечается, что снаряды того же калибра разорвались на ул.Школьной между двухэтажными многоквартирными домами и на школьном дворе на ул.Зеленая Советская.

Кроме того, один снаряд попал во входную часть погреба, находящегося на территории фермерского хозяйства на окраине села.

Напомним, украинская армия вернула под контроль Киева около сотни квадратных километров территории и семь населенных пунктов. ВСУ активно отвоевывают так называемую "серую зону":

Отметим за 23 августа боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды из запрещенного "Минском" вооружения. В результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.