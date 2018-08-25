Врубовку на Донбассе обстреляли запрещенной артиллерией: появились фото

Сегодня, 09:10

В результате обстрела поселка реактивными снарядами погиб мирный житель


Фото: facebook.com / pressjfo.news

Фото: facebook.com / pressjfo.news

Фото: facebook.com / pressjfo.news

Фото: facebook.com / pressjfo.news

Фото: facebook.com / pressjfo.news

Фото: facebook.com / pressjfo.news

Офицеры украинской стороны СЦКК совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Национальной полиции зафиксировали последствия обстрела боевиками из тяжелой артиллерии мирного поселка Врубовка на Донбассе, передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"В пятницу, 24 августа 2018 года, около 05.10 со стороны ВС РФ в направлении Первомайск – Врубовка осуществлено обстрел населенного пункта Врубовка с применением артиллерии калибра 152-мм (7 активно-реактивных снарядов)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, материалы фотофиксации, осколки снарядов и отчеты экспертов военнослужащие передали в распоряжение следственных органов и международных организаций.

Прибыв на место обстрела, военнослужащие обнаружили разрушенный от прямого попадания снаряда калибра 152-мм жилой дом на ул.Школьной (Артема), разделенный на две семьи, и скончавшегося в "скорой" в результате полученных травм местного жителя.

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"Остальные члены семьи – жена и двое детей, находившихся внутри дома, не пострадали. Владелица второй части дома в момент взрыва находилась внутри и не пострадала", – отметили в штабе ООС.

Кроме того, в результате взрыва этого же снаряда на ул.Лесной (Жовтнева), 7 взрывная волна и осколки повредили столбы во дворе, а также окна и кровли соседних домов.

Также отмечается, что снаряды того же калибра разорвались на ул.Школьной между двухэтажными многоквартирными домами и на школьном дворе на ул.Зеленая Советская.

Кроме того, один снаряд попал во входную часть погреба, находящегося на территории фермерского хозяйства на окраине села.

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Напомним, украинская армия вернула под контроль Киева около сотни квадратных километров территории и семь населенных пунктов. ВСУ активно отвоевывают так называемую "серую зону":

Отметим за 23 августа боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды из запрещенного "Минском" вооружения. В результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
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Источник:

"Сегодня"

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