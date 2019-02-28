"Все бутафорское и пенсию не платят": пенсионер написал письмо из Донецка

Донецкий пенсионер рассказал о нищете в оккупированном городе

Фото: Сегодня

"Все бутафорское и пенсию не платят": пенсионер написал письмо из Донецка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/618/b96/5c4618b96ff6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/618/b96/5c4618b96ff6d.jpg 2019-02-28T11:53:40+02:00 Донбасс Донецкий пенсионер рассказал о нищете в оккупированном городе

Пенсионер из оккупированного Донецка рассказал, в каких условиях ему приходится жить, получая символические выплаты при заоблачных ценах на самые необходимые продукты.

Письмо, полученное от пожилого дончанина, опубликован в своем Facebook российский журналист Павел Каныгин.

"Пришло письмо от донецкого пенсионера – дедушка жалуется на нищету и ругается на сепарский режим. Спустя почти пять лет что-то вдруг перемкнуло", – написал он, комментируя текст послания.

Стоит отметить, что в своем письме пенсионер пожаловался на отсутствие выплат и попытался выяснить, как можно изменить ситуацию.

"Я [фамилия в редакции] Павел Михайлович, 80 лет, проживаю в г. Донецке "ДНР" [и] мне не выплачивают пенсию… В городе есть Конституция, УК, пишут Указы – все бутафорское потому что на обращение к главе ДНР мне ответили "выплаты пенсии, к сожалению, оснований нет"..." – говорится в сообщении.

По словам мужчины, "без денег нет продуктов питания… Сестре 78 лет, выдают пенсию 2600 рублей (около тысячи гривен – Ред.)… творог – 400 рублей за кг (около 150 грн. – Ред.), хек – 250 руб. кг (около 80 грн.), молоко – 100 руб. литр (около 45 грн – Ред.), коммунальные – …".

"Мои советские сбережения в Сбербанке СССР обложили санкциями, заморозили... хотя Россия унаследовала все от СССР. Копил-копил, а все деньги, инвестиции захватили богатые... когда вернут неизвестно… ни чести, ни совести, ни морали – тоже заморожено", - говорится в письме.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о запустении и безнадеге предновогоднего Донецка и опубликовал фото оккупированного города.

Кроме того, рассказывалось, что попрание прав и свобод стало обыденностью в гетто под названием "ДНР" и "ЛНР". "Скоро наколют нам номера на руки, как в концлагерях" , – сетуют дончане.

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