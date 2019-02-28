Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

"Все бутафорское и пенсию не платят": пенсионер написал письмо из Донецка

Сегодня, 11:53

Донецкий пенсионер рассказал о нищете в оккупированном городе

Фото: Сегодня
"Все бутафорское и пенсию не платят": пенсионер написал письмо из Донецка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/618/b96/5c4618b96ff6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/618/b96/5c4618b96ff6d.jpg Донбасс Донецкий пенсионер рассказал о нищете в оккупированном городе

Пенсионер из оккупированного Донецка рассказал, в каких условиях ему приходится жить, получая символические выплаты при заоблачных ценах на самые необходимые продукты.

Письмо, полученное от пожилого дончанина, опубликован в своем Facebook российский журналист Павел Каныгин.

"Пришло письмо от донецкого пенсионера – дедушка жалуется на нищету и ругается на сепарский режим. Спустя почти пять лет что-то вдруг перемкнуло", – написал он, комментируя текст послания.

Стоит отметить, что в своем письме пенсионер пожаловался на отсутствие выплат и попытался выяснить, как можно изменить ситуацию.

"Я [фамилия в редакции] Павел Михайлович, 80 лет, проживаю в г. Донецке "ДНР" [и] мне не выплачивают пенсию… В городе есть Конституция, УК, пишут Указы – все бутафорское потому что на обращение к главе ДНР мне ответили "выплаты пенсии, к сожалению, оснований нет"..." – говорится в сообщении.

По словам мужчины, "без денег нет продуктов питания… Сестре 78 лет, выдают пенсию 2600 рублей (около тысячи гривен – Ред.)… творог – 400 рублей за кг (около 150 грн. – Ред.), хек – 250 руб. кг (около 80 грн.), молоко – 100 руб. литр (около 45 грн – Ред.), коммунальные – …".

"Мои советские сбережения в Сбербанке СССР обложили санкциями, заморозили... хотя Россия унаследовала все от СССР. Копил-копил, а все деньги, инвестиции захватили богатые... когда вернут неизвестно… ни чести, ни совести, ни морали – тоже заморожено", - говорится в письме.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о запустении и безнадеге предновогоднего Донецка и опубликовал фото оккупированного города.

Кроме того, рассказывалось, что попрание прав и свобод стало обыденностью в гетто под названием "ДНР" и "ЛНР". "Скоро наколют нам номера на руки, как в концлагерях" , – сетуют дончане.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донецк, пенсионер, пенсия

Вы сейчас просматриваете новость " "Все бутафорское и пенсию не платят": пенсионер написал письмо из Донецка". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке у гостиницы ОБСЕ гремели взрывы: опубликованы фото

18 февраля, 14:04

В центре оккупированного города неизвестные заложили три безоболочные бомбы

На Донбассе умер пенсионер, ехавший на подконтрольную Украине территорию

7 февраля, 12:09

Тело умершего мужчины сняли с автобуса на КПВВ в Майорске

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Зеленский рассказал о том, как будет решать конфликт на Донбассе

Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

Семь привычек, которые выдают людей, склонных к измене

''Его вынесут!'' Гордон заявил, что надо идти на беседу с Путиным

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

Кто заказал Зеленского: в деле атаки замешан Пупс, - Дубинский
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России