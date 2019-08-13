"Все, что нужно людям, – любовь и мир" – посол Бельгии о значении помощи Фонда Рината Ахметова

/ Фото: fdu.org.ua

"Работа по оказанию помощи людям, которые пострадали во время конфликта, чрезвычайно важна, особенно для детей. Фонд дает детям поддержку и любовь. Сегодня, глядя на этих детей, я вспомнил песню, в которой поется: "Все, что нам нужно, это любовь". Я добавлю: все, что нужно людям, – любовь и мир", – такое мнение о работе Фонда Рината Ахметова высказал чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс во время пикника с детьми, которые проходят курс оздоровления в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей".

"Я получил массу эмоций от этого общения. Меня очень тронула история Миланы Абдурашитовой из Мариуполя. Мама девочки погибла, Милана в том обстреле потеряла ногу. И после всех этих испытаний ребенок сохранил способность радоваться жизни, улыбаться, быть оптимистичной. Она верит в чудеса, мечтает. И я зарядился этим позитивом от Миланы и других детей, которые своим поведением мотивируют и словно всем видом говорят: "Что бы ни случилось – жизнь продолжается". Это очень здорово", – добавил Алекс Ленартс.

Пикник для детей был организован в санатории "Жовтень" под Киевом, где дети проходят курс реабилитации после ранений. В мероприятии приняли участие представители посольств, международных и общественных организаций, государственных органов. Вместе с официальными лицами мальчики и девочки участвовали в мастер-классе по приготовлению бургеров, обедали и рисовали картину "Планеты мечты".

Фонд Рината Ахметова с 2016 года системно занимается реабилитацией раненых детей. За эти годы мальчики и девочки, живущие по обе стороны линии соприкосновения, прошли свыше 110 курсов лечения и оздоровления. Этим летом участниками проекта "Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненых детей" стали еще 22 ребенка.

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