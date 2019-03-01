Все контрольные пункты въезда-выезда в зоне проведения ООС переходят на весенний график

Командование Объединенных сил просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок

В очереди на КПВВ Майорск на Донбассе умер пенсионер. Фото: Facebook

Все контрольные пункты въезда-выезда в зоне проведения ООС переходят на весенний график //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c03/ae4/5c5c03ae4b588.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c03/ae4/5c5c03ae4b588.png 2019-03-01T00:58:00+02:00 Донбасс Командование Объединенных сил просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) с 1 марта начинают работать по весеннему графику.

"Согласно распоряжению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбуке.

Командование объединенных сил просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок.

Ранее мы писали, что боевики "ДНР" осуществили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска, из-за чего 46 человек остались в "серой зоне". Об этом представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский сообщил в Facebook.

Напомним, боевики атаковали ВСУ на Светлодарской дуге и под Мариуполем и понесли потери. Жарко было в районе Лебединского и Травневого, Авдеевки и Крымского.

Также мы писали, что боевики с начала суток семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и получили ответку. В основном враг обстреливал украинских защитников из минометов калибра 120 мм, сообщили в штабе.

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