Все пожары в Луганской области потушили – ГСЧС

На ликвидацию ушло девять дней

В Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара. Его тушили с 30 сентября.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров был ликвидирован около 8:50 утра 8 октября.

Как известно, количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области составило 11 человек. Часть пропавших без вести нашли мертвыми во время осмотра завалов разрушенных огнем зданий.

Ранее мы сообщали, что правоохранители установили четыре вероятных источника возгорания. Пожары могли начаться из-за замыкания проводов электросети.

Также напомним, для борьбы с огнем привлекли около 2500 человек и свыше 210 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Ми-8. Работы велись круглосуточно.

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Кроме того, ранее мы показывали масштабы огня с высоты птичьего полета. Спасатели сняли видео о том, как работает авиация в зоне распространения огня в Луганской области.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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