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Все в шоке, начались панические атаки: фельдшер рассказала об обстрелах на Донбассе

18 февраля, 12:54

ВСУ потеряли одного бойца, еще четверо ранены

/ Фото: Facebook

Сегодня утром, 18 февраля, ситуация на Донбассе обострилась – боевики ударили по позициям украинских войск вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вольного. ВСУ потеряли одного бойца, еще четверо ранены. Обстрелы были слышны и в Трехизбенке, что у Крымского, сообщает "Громадське".

"У нас здесь все в шоке, палить вблизи начали с 10 вечера вчерашнего дня. Мы с мужем медики на ногах с 12 ночи, у людей начались панические атаки, инсульты, то мы ездим по селу", – рассказала местная фельдшер Лилия Швец.

По словам женщины, взрывы в Трехизбенке слышно только издалека, но "такого уже давно не было".

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Напомним, в Кремле открестились от причастности к наступлению боевиков на Донбассе и уверяют, что не в курсе, почему это произошло, о чем заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Фото: "Сегодня"

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в нарушении договоренностей и призвало мировое сообщество отреагировать на сегодняшнюю вооруженную провокацию оккупационных войск на Донбассе.

Кроме того, военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке. Константин Машовец отметил, что противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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