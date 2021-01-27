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Вшили легкое и вернули дыхание: хирурги спасли раненного под Золотым военного

27 января, 02:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Прогноз медиков для бойца благоприятный

В Харькове прооперировали раненного на Луганщине бойцаВооруженных сил Украины. Накануне недалеко от Золотого 22-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады попал под обстрел российских наемников. Об этом говорится в сюжете новостей "Сегодня"

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Пуля повредила грудную клетку, пробила правое легкое, произошла значительная кровопотеря. Хирурги военного госпиталя почти два часа оперировали раненого. Сейчас он уже в сознании и самостоятельно дышит.

Видео: Сегодня

Из-за нарушения режима тишины украинская сторона направила соответствующую ноту в мониторинговую миссии ОБСЕ и созвали внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции.

"Было вшито легкое, что позволило достаточно быстро вернуть больному самостоятельное дыхание. Он в ясном сознании, он отвечает на все вопросы. Сейчас он уже ездит на дополнительные обследования послеоперационные. Прогноз у него будет благоприятный. Но где-то возможно это будет сказать через 5-7 суток", – рассказал Сергей Шипилов, хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона.

Напомним, 26 января в результате обстрела боевиками наших позиций в районе Попасной Луганской области был ранен еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

21 января на Донбассе был убит боевиками украинский морпех Александр Отрепьев.

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Донбасс ранение военнослужащие Луганская область боец
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