"Вскрывают" огневые точки ВСУ и разведка в тылу: боевики сменили тактику боя на Донбассе

Сегодня, 12:32

Враг развернул агентурную разведку, отслеживают даже бойцов отдельных подразделений

ВСУ следят за боевиками. Фото: Facebook ООС
ВСУ следят за боевиками. Фото: Facebook ООС

Боевики на Донбассе во время своих обстрелов пытаются не только нанести урон украинской армии, но и вскрыть ее "огневые точки" (увидеть, откуда ведется ответный огонь), скрыть перемещение своих войск. Также враг активизировал агентурную разведку в тылу ВСУ. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Отмечается, что боевики провокационным огнем пытаются вскрыть систему ведения огня передовых подразделений ВСУ, их общий боевой порядок, уточнить места расположения их сил и средств. Отмечались также попытки противника с помощью ведения огня скрыть ряд перегруппировок своих формирований тактического масштаба.

Также враг развернул масштабные разведывательные мероприятия в тылу украинской армии. Противник пытается разузнать боевые порядки частей и соединений ОС, вплоть до оперативно-тактической глубины их оперативного построения, стремясь при этом особое внимание уделять командным пунктам (пунктам управления), местам складирования боеприпасов в прифронтовой зоне, ключевым пунктам и узлам коммуникаций.

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"Отмечается также активизация агентурной разведки противника в прифронтовой зоне с целью уточнения отдельных деталей и последних изменений в оперативном построении группировки ОС в режиме "он-лайн". Отмечаются попытки противника отслеживать перемещение украинских военнослужащих вплоть до отдельных подразделений уровня и единиц техники", – написал Тымчук.

Как сообщал штаб ООС, 7 ноября на Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери. Пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Как рассказывал недавно Тымчук, боевики подтянули на передовую средства ПВО и тяжелую технику. Противник обеспокоен активностью украинских беспилотников, от которых периодически даже несет потери, и в связи с этим усилил свою противовоздушную оборону.
Донбасс, разведка, ВСУ, боевики, Тымчук, тактика

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"Сегодня"

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