Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе ранены двое украинских бойцов

Ситуация на всех трех участках разведения сил и средств остается стабильной

В воскресенье, 15 марта, оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских бойцов.

По информации пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – два.

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Обороняющиеся подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военных доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была оказана надлежащую медицинскую помощь.

Ситуация на всех трех участках разведения сил и средств остается стабильной, добавили в пресс-центре.

Напомним, днем ранее, 14 марта, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что 13 марта на Донбассе боевики также обстреливали позиции украинских военных и ВСУ понесли новые потери. Противник тоже применял минометы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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