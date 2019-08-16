Встреча, подарившая ощущение безопасности: дети Донбасса встретились с Михаилом Завьяловым

Михаил Завьялов: "Дай бог, чтобы ребята с Донбасса вновь начали прославлять Украину в спорте!" / Фото: fdu.org.ua

Для детей, которые живут в прифронтовых городах и поселках Донбасса, каждый момент, проведенный без шума обстрелов и чувства страха, бесценен. Ощущение спокойствия, защищенности и интерес к миру позволяет ребятам вернуться в детство, наполненное смехом, новизной и удивительными открытиями.

Именно так проходила встреча участников проекта "Ринат Ахметов — детям. Реабилитация раненых детей" с президентом Лиги профессионального бокса Украины Михаилом Завьяловым. Сейчас 81-летний Михаил Михайлович со своим огромным опытом работает как спортивный функционер. Но, кроме этого, он — тренер, который воспитал десятки украинских чемпионов. А теперь еще и писатель. Детям Завьялов рассказал не только о своем спортивном прошлом, но и о книге "Бокс. От зала к рингу", которую написал сам.

"Вспоминаю себя пацаном, когда начитался книги Джека Лондона о боксе. Встречался тоже с боксерами, глаза горели, захотелось стать спортсменом, боксером и затянуло на всю жизнь", — поделился Михаил Михайлович.

Ребята рассказали гостю о своих увлечениях, затем тренер провел небольшой мастер-класс, где показал, как правильно держаться на ногах во время боксерского поединка и наносить прицельные удары. А потом были и истории из жизни, воспоминания, мысли о прошлом. Вот только дети, приехавшие из обстреливаемых населенных пунктов, с трудом вспоминали что-то веселое и хорошее из своего прошлого. Сейчас в их памяти еще живет военный конфликт. Под руководством наставника мальчики и девочки смогли сами почувствовать себя мастерами пера. Каждый написал небольшой рассказ о себе, пережитых событиях и о том, каким они видят завтрашний день.

"К нам в дом попал снаряд, меня немного ранило, я сильно испугалась", — говорит Катя Коломиец из Попасной, и у других детей истории не сильно отличаются от ее рассказа.

Именно поэтому они здесь, под Киевом, проходят реабилитацию после ранений: кто в первый, а кто и в третий раз. Они пытаются залечить телесные и душевные раны, в этом им помогают Фонд Рината Ахметова и известные люди, мотивирующие детей жить надеждой на лучшее будущее.

Книга

А еще ребята узнали, что Фонд Рината Ахметова издал фотокнигу "Донбасс и Мирные", посвященную таким же Мирным детям и взрослым с Донбасса, чтобы их голоса были услышаны в Украине и за ее пределами. Издание уже было представлено на различных украинских и международных площадках и стало "Лучшей социальной фотокнигой" 2018 года от Украинской библиотечной ассоциации.

"Очень правильно, что в такое время издают книги о Донбассе, о детях. Дай бог, чтобы все закончилось и ребята с Донбасса вновь начали прославлять Украину в спорте!" — поделился своим впечатлением Михаил Завьялов.

А Артем Сотник из Краматорска, который сейчас проходит курс реабилитации, подчеркнул:

"Это хорошо, когда о нас говорят, что нас не забывают, что о нас помнят. Нужно чаще говорить об этой книге, чтобы люди учились на том, что они делают, и чтобы такое больше не повторялось".

Здоровье

На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова — единственная организация, которая системно и масштабно помогает детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе. Для этого работает проект "Ринат Ахметов — детям. Реабилитация раненых детей". В рамках проекта проведено порядка 130 курсов реабилитации, в этом году оздоровительные курсы прошли 22 ребенка. Каждому участнику проекта медики находят индивидуальный подход. Доктора очень серьезно относятся к вопросу реабилитации детей, имея большой опыт работы с последствиями подобных травм.

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