ВСУ хорошо "покрошили" боевиков и их технику: потери оккупантов за неделю

После больших потерь боевиков в июне, оккупанты продолжили эту традицию и с начала нового месяца. За последнюю неделю украинские военные уничтожили и ранили почти 30 человек.

Реклама

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля составили: погибшими – 13 человек; ранеными и травмированными – 15 человек. Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожено один автоматический станковый гранатомет противника. Также враг потерял пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль "УРАЛ", – говорится в сообщении.

Командование ООС подчеркивает, что украинские военные первыми не открывают огонь и не нарушают Минские договоренности, но всегда стреляют в ответ в случае угрозы их жизни и здоровью, при попытках захвата территорий, если противник идет на штурм или обстреливает их позиции.

В тренде Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волны

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанесли несколько точных ударов.

А тем временем ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама