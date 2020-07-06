ВСУ хорошо "покрошили" боевиков и их технику: потери оккупантов за неделю

После больших потерь боевиков в июне, оккупанты продолжили эту традицию и с начала нового месяца. За последнюю неделю украинские военные уничтожили и ранили почти 30 человек.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
"Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля составили: погибшими – 13 человек; ранеными и травмированными – 15 человек. Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожено один автоматический станковый гранатомет противника. Также враг потерял пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль "УРАЛ", – говорится в сообщении.
Командование ООС подчеркивает, что украинские военные первыми не открывают огонь и не нарушают Минские договоренности, но всегда стреляют в ответ в случае угрозы их жизни и здоровью, при попытках захвата территорий, если противник идет на штурм или обстреливает их позиции.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанесли несколько точных ударов.
А тем временем ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:
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