ВСУ хорошо "покрошили" оккупантов: стали известны потери боевиков з 2020 год

На Донбассе боевики продолжают стрелять и нарушать "режим тишины", однако за время перемирия и сами понесли большие потери даже без помощи украинских военных. А вот за весь год ВСУ знатно потрепали боевиков.
Офицер разведки украинской армии Сергей Нещадим написал в Facebook о потерях врага в 2020-м.
Так, по данным украинской разведки, потери российско-оккупационных войск в течение 2020 года составили:
- убитыми (или небоевые потери) – 389 человек;
- ранеными и травмированными – 611;
- вооружения и военной техники – 60 единиц.
Потери боевиков с начала перемирия (от 27 июля):
- погибли, небоевые потери – 190 человек;
- ранены и травмированы – 240.
"Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, подрывами на собственных минных полях, употреблением алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и т.п. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и смерти в результате болезни", – написал Нещадим.
Как сообщали новости "Сегодня", в позапрошлом году противник тоже недосчитался много своих бойцов. Читайте подробней о потерях боевиков за 2019 год.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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