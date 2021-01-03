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ВСУ хорошо "покрошили" оккупантов: стали известны потери боевиков з 2020 год

3 января, 11:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Только за время перемирия небоевых потерь больше 400 человек

На Донбассе боевики продолжают стрелять и нарушать "режим тишины", однако за время перемирия и сами понесли большие потери даже без помощи украинских военных. А вот за весь год ВСУ знатно потрепали боевиков.

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Офицер разведки украинской армии Сергей Нещадим написал в Facebook о потерях врага в 2020-м.

Так, по данным украинской разведки, потери российско-оккупационных войск в течение 2020 года составили:

  • убитыми (или небоевые потери) – 389 человек;
  • ранеными и травмированными – 611;
  • вооружения и военной техники – 60 единиц.

Потери боевиков с начала перемирия (от 27 июля):

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  • погибли, небоевые потери – 190 человек;
  • ранены и травмированы – 240.

"Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, подрывами на собственных минных полях, употреблением алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и т.п. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и смерти в результате болезни", – написал Нещадим.

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Как сообщали новости "Сегодня", в позапрошлом году противник тоже недосчитался много своих бойцов. Читайте подробней о потерях боевиков за 2019 год.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики ООС потери боевиков

Источник: Сегодня

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