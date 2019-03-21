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ВСУ и боевики пустили в ход снайперов: подробности боев на передовой

Сегодня, 16:46

Вражеский снайпер подстрелил бойца ВСУ, а возле командира спецподразделения рядом разорвалась мина

Фото: Минобороны РФ
ВСУ и боевики пустили в ход снайперов: подробности боев на передовой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a3/6e1/5c93a36e1c55a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a3/6e1/5c93a36e1c55a.jpg Донбасс Вражеский снайпер подстрелил бойца ВСУ, а возле командира спецподразделения рядом разорвалась мина

На Донбассе вчера, 20 марта, боевики нанесли урон украинской армии. Помимо минометных обстрелов в ход пустили снайперов – были ранены два бойца ВСУ. Об этом сообщил на брифинге пресс-офицер Минобороны.

Противник в районе Марьинки около 10 часов утра начал обстрел позиций одного из подразделений для "вскрытия" системы обороны из стрелкового оружия, также работал снайпер.

"Старший стрелок Григорий Куколь точными очередями из штатного оружия заставил врага остановиться и в дальнейшем отступить на прежние позиции. В то же время пуля вражеского снайпера ранила нашего защитника. Григорию сразу была оказана неотложная медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение", – рассказали военные.

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Около 17:00 в районе Светлодарской дуги противник под прикрытием огня из минометов калибра 120 мм пытался продвинуться вперед, тем самым улучшив свое тактическое положение, но нарвался на снайперов ВСУ.

"Командир взвода снайперов батальонно-тактической группы отряда специального назначения Национальной гвардии старший лейтенант Виталий Блажко и его подчиненные открыли огонь по вражеской пехоте и заставили противника отступить. Во время смены позиции вблизи Виталия разорвалась минометная мина, в результате чего он получил ранения. После предоставления домедицинской помощи он был доставлен в больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает", – сообщили в Минобороны.

Также стало известно, что за профессионализм и отличное выполнение боевых обоих военнослужащих представят к награде.

Напомним, как сообщали в штабе Объединенных сил, 20 марта боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ВСУ, при этом 10 раз применили запрещенные "Минском" минометы калибров 120 и 82 мм, израсходовав 74 мины. В ответ на такие действия ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль, а также нанесли потери врагу в живой силе.

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что на Донбассе на передовую перебросили российских снайперов с целью нанесения как можно больше урона украинской армии.

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Тег Донбасс, снайпер, бой, ВСУ, боевики

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