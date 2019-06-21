ВСУ мощно "накрыли" позиции врага, у боевиков потери: появилось видео

В районе Катериновки ситуация напряженная, противник каждый день ведет обстрелы, но получил жесткую "ответку"

Позиции врага. Скриншот.

Украинские военные нанесли мощный удар по боевикам в районе населенного пункта Катериновка (Луганская область) и отомстили за недавнюю гибель своего побратима. В результате ответного огня ВСУ противник понес потери. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, некоторое время назад в 54-й бригаде погиб боец из-за обстрела боевиками, за что враг серьезно поплатился.

"За одного нашего погибшего бойца, мы забираем троих, вместе с их укреплениями, и это совсем по минимуму. Боевая разведывательная группа К-2 из 54-й бригады, в ответ за гибель своего побратима, разнесла к чертям эту позицию врага. Все "камни с неба" легли по окопам и рядом. Все террористы со страху забежали в блиндаж, где их и "догнали". Расплату прочувствовали все. По подтвержденной информации, для троих война в Украине закончилась", – написал Мысягин и уточнил, что расстояние до противника было 400 метров.

Волонтер добавил, что в этом районе сейчас очень неспокойная ситуация, боевики ведут обстрелы каждый день, но получают от ВСУ достойную "ответку".

Видео: Facebook

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", 20 июня оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такое обострение на Донбассе оккупант получили жесткий ответ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ мощно "накрыли" позиции врага, у боевиков потери: появилось видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"