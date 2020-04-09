ВСУ на Донбассе отомстили за гибель бойца: оккупанты считают потери

/ Фото: AFP

В ходе текущих суток местные боевики "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять – с использованием запрещенных "Минском" вооружений.

Об этом в четверг, 9 апреля, штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники шесть раз обстреляли позиции украинских защитников.

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По защитникам Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм – четыре мины, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Наши позиции у Красногоровки и Новомихайловки оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ из штатного вооружения. Ощутив на себе решимость и мужество наших воинов, оккупанты прекращали свои провокационные действия, говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики пять раз нарушили режим тишины.

Из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем враг течение дня обстрелял наши опорные пункты вблизи Хутора Вольный и дважды – у Орехово.

Рядом с Новгородским против украинских защитников оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

В районе Крымского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов сегодня погиб один украинский военнослужащий . Командование объединенных сил заявило, что такие преступные действия не останутся без адекватного ответа.

На каждый обстрел со стороны боевиков ВСУ открывали прицельный огонь по их опорным пунктам и ​​решительно пресекали вражескую активность. Потери противника уточняются.

По данным разведки, вчера, 8 апреля, наши подразделения, которые вели оборонительные действия, ранили пятерых российских наемников. При этом один наш военнослужащий получил ранения.

Напомним, 7 апреля оккупанты десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Отметим, что тогда под обстрел боевиков на Донбассе попали даже журналисты программы "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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