ВСУ на Донбассе снова понесли потери

В результате вражеских обстрелов был ранен один украинский боец

Фото: Минобороны

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 9 января произошло два вражеских обстрела, в результате которых был ранен один украинский боец.

Как сообщили в штабе ООС, оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Стрелковое оружие враг применял по защитникам Павлополя. Из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенного пункта Хутора Вильный", – уточнили в штабе.

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Отметим, что за прошедшие сутки, 8 января, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Три бойца ВСУ были ранены.

Напомним, 7 января боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе два раза. Потерь в рядах ВСУ тогда не было.

А накануне Рождества на передовой позиции оккупантов в Донецкой области произошла стрельба – пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев.

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